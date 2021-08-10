Застройщики Подмосковья смогут пройти онлайн-тест на готовность объекта к строительству

На портале госуслуг Подмосковья появился чек-лист предпроверки готовности к получению разрешения на строительство объектов капитального строительства. Функция понадобится местным застройщикам. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«С появлением чек-листа предпроверки при получении разрешения на строительство застройщики Подмосковья могут проверить комплект документов заранее, еще до подачи заявления. Такая мера уменьшит количество отказов по услуге и сократит время на оформление заявки», - сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он пояснил, что в 2020 году с помощью услуги получения разрешения на строительство было подано более 10 тысяч онлайн-обращений. Это одна из самых популярных услуг для бизнеса в регионе.

Чек-лист предпроверки документов состоит из 24 вопросов с пояснениями по каждому пункту: где посмотреть необходимую информацию, как оформить недостающие документы.

Например, если в тесте предпроверки заявитель отмечает, что у него нет актуального градостроительного плана, ему будет предложено оформить услугу с переходом по ссылке на региональный портал госуслуг.

Сервис предпроверки доступен в рамках услуги «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» в разделе «Бизнесу» — «Земля и стройка» — «Строительные работы». Всего с момента появления в 2017 году на услугу было подано более 38 тысяч заявлений.