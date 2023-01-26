Подмосковье 26 января 2023, 17:53 Застройщики Подмосковья смогут отправлять уведомления о сносе онлайн

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Направить уведомление о сносе зданий в Подмосковье теперь можно будет онлайн. Услугу переведут в цифровой формат, сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Застройщики смогут сообщить о планируемом или завершенном сносе через «Госуслуги». Для этого нужно будет заполнить онлайн-форму. Заявителем может стать физическое и юридическое лицо. Сейчас эту услугу предоставляют органы местного самоуправления в бумажном виде при личном визите.

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Всего в 2022 году уведомление о сносе вручную направили свыше 10 тысяч раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он добавил, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков.

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