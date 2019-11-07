Застройщики оборудуют три поликлиники в Московской области

Строительные компании Московской области оборудуют за собственные средства две поликлиники в Красногорске и кабинеты врачей общей практики в Мытищах.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что несколько тысяч жителей, проживающих в Красногорске и Мытищах, ожидают открытия этих поликлиник. Ежедневно медучреждения смогут принимать более 1000 взрослых и детей. Открытие запланировано весной 2020 года — двух в марте и одной в мае.

Первая из поликлиник, куда будет закуплено оборудование, по словам Федотовой, расположена в ЖК «Мортонград Путилково» в Красногорске. Медицинское учреждение предполагает 600 посещений за одну смену. Объект уже введен в эксплуатацию, открытие запланировано на март следующего года.

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Компанией ЗАО «Затонское» будет приобретено оборудование в поликлинику, расположенную в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске. Открытие объекта на 413 посещений в смену намечено на май следующего года.

В Мытищах будет закуплено все необходимое для пациентов двух кабинетов врачей общей практики на 30 посещений в смену. Застройщик − ООО «Инвест-Строй». Помещения на улице Академика Каргина уже введены в эксплуатацию, открытие состоится в марте 2020 года.