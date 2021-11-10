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    10 ноября 2021, 10:23

    Застройщикам Подмосковья упростили получение заключений по их объектам

    Подмосковные застройщики начали автоматически получать заключения по объектам

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковным застройщикам больше не требуется подавать заявление на заключение о соответствии объекта проектной документации. Оно автоматически поступит им на областном портале «Госуслуги».

    Застройщикам Подмосковья упростили получение заключений по их объектам | Изображение 1

    Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, заключение поступит в личный кабинет сразу после итоговой проверки.

    Одна из наших основных задач — перевести максимальное количество услуг в проактивный режим

    Максим Рымар.

    Это означает, что услуги окажут уже без заявки или несколько функций объединят в единый комплекс, который предоставят после одной заявки.

    По словам Рымара, проактивность важна как для жителей, так и для сферы бизнеса.

    «Если раньше застройщик самостоятельно подавал заявление на ЗОС, то теперь оно автоматически придет в личный кабинет на портале», — подчеркнул Рымар.

    Услуга актуальна для компаний, которые ведут строительство или только планируют приступить к нему.

    Цифровизация упростила уже большое количество функций в Подмосковье. Например, из 29 услуг в отрасли стройки онлайн доступны уже 24.