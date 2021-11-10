Застройщикам Подмосковья упростили получение заключений по их объектам

Подмосковным застройщикам больше не требуется подавать заявление на заключение о соответствии объекта проектной документации. Оно автоматически поступит им на областном портале «Госуслуги».

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, заключение поступит в личный кабинет сразу после итоговой проверки.

Одна из наших основных задач — перевести максимальное количество услуг в проактивный режим Максим Рымар.

Это означает, что услуги окажут уже без заявки или несколько функций объединят в единый комплекс, который предоставят после одной заявки.

По словам Рымара, проактивность важна как для жителей, так и для сферы бизнеса.

«Если раньше застройщик самостоятельно подавал заявление на ЗОС, то теперь оно автоматически придет в личный кабинет на портале», — подчеркнул Рымар.

Услуга актуальна для компаний, которые ведут строительство или только планируют приступить к нему.

Цифровизация упростила уже большое количество функций в Подмосковье. Например, из 29 услуг в отрасли стройки онлайн доступны уже 24.