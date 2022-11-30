Подмосковье 30 ноября 2022, 10:22 Застройщикам Подмосковья напомнили о внесении изменений в проектную декларацию

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Застройщики из Подмосковья должны вносить изменения в проектную декларацию каждый месяц до 10 числа. Они прикрепляют фотографии объектов, чтобы дольщики могли видеть изменения, рассказали в Главгосстройнадзоре региона.

Изменения вносятся в Единой информационной системе жилищного строительства. Это стало обязательным с 2018 года.

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На портале дольщики могут видеть, как строится дом, а также узнать о количестве договоров долевого участия, сроки завершения работ и передачи ключей. Если сведения некорректные, застройщику объявляют предостережение.

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