Подмосковье 13 февраля 2024, 14:51 Застройщикам Подмосковья напомнили о сервисе для расчета количества парковочных мест ГБУ МО "Мособлгеотрест"

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Онлайн-сервис «Расчет количества парковочных мест для зданий нежилого назначения» стал востребованным среди специалистов в Подмосковье. За прошедший год им воспользовались порядка 22 тысяч раз проектировщики, застройщики, инвесторы и девелоперы.

Сервис представляет собой «калькулятор», который значительно упрощает и ускоряет расчеты, связанные с определением количества парковочных мест для будущих объектов капитального строительства. Для его использования необходимо ввести исходные данные о назначении объекта. На выходе специалист получает нормативное количество парковочных мест.

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С начала 2024 года сервисом воспользовались порядка двух тысяч раз. Он доступен на портале. «Калькулятор» также имеет возможность рассчитывать количество парковочных мест для зданий многофункционального назначения с учетом дополнительных функций.

«Всего в прошлом году Мособлгеотрестом совместно с Мособлархитектурой были запущены три новых онлайн-сервиса в формате „калькулятора“», — отметил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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