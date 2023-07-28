28 июля 2023, 12:51
Застройщикам из Подмосковья напомнили о технике безопасности при сильном ветре
Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил застройщикам о важности соблюдения техники безопасности в плохую погоду. Нарушение правил может привести к несчастным случаям.
В плохую погоду, особенно при штормовом ветре, застройщикам особенно важно соблюдать правила безопасности. Для предотвращения несчастных случаев в ведомстве рекомендуют провести дополнительные инструктажи для рабочих и персонала.
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Строительство
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