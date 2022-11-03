Застройщикам из Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:55 Застройщикам из Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности

Читать 360tv в

Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил застройщикам правила пожарной безопасности из-за наступления холодов. Так, на стройке нельзя пользоваться электроплитами и чайниками, проживать и содержать животных.

Глава ведомства Артур Гарибян рассказал, что на стройке нельзя использовать устройства и электроприборы без тепловой защиты. Это плиты и чайники.

Реклама

«Запрещена стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. Нельзя курить на территории вне специально отведенных мест, а также сжигать мусор», — добавил министр.

Реклама

Чтобы избежать пожара, важно регулярно проводить инструктаж с рабочими, а также проверять работу электросетей, техники, розеток и рубильников. На объектах должны быть источники противопожарного водоснабжения, а к домам должен быть организован свободный проезд.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.