Застройщика «Дома у реки» в Химках могут признать банкротом. Тогда им займется новая компания

Около сотни дольщиков жилого комплекса «Дом у реки» в Химках несколько лет не могут дождаться ключей от квартир, за которые давно заплатили. Стройка должна была закончиться еще два года назад, но здание до сих пор стоит практически «без окон и дверей». В ситуацию вмешалась администрация округа.

«Дом у реки» начали строить в 2015-м году. Плановый срок сдачи был в 2017-м, так что сроки уже давно истекли, стройка не ведется.

Источник фото: телеканал «360»

Виталий вложил в квартиру четыре с половиной миллиона рублей. Почти все деньги взяты в ипотеку, кредит выплачивал из зарплаты рядового инженера. Долг погасил, но в итоге ни денег, ни жилья.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас наш дом в плачевном состоянии и работы не ведутся, а если ведутся, это похоже [больше] на показательные выступления, нежели на работы», — говорит Виталий Конахин.

Источник фото: телеканал «360»

Представители фирмы-застройщика проблемного ЖК разговаривать на камеру отказались. Но по телефону помощник генерального директора поведал причины задержки. По его словам, сначала сменилось руководство. Потом банк, который обслуживал компанию, лишился лицензии.

Источник фото: телеканал «360»

«Основным кредитором дома должен являться банк „Легион“, у которого Центробанк Российской Федерации отозвал лицензию. Соответственно, дом остался без кредитных средств. Будет еще один договор по инвестированию, по которому мы взяли на себя обязательства построить дом, сдать в конце первого квартала 20-го года», — сообщил помощник гендиректора фирмы-застройщика Левон Бабаджанян.

Источник фото: телеканал «360»

Обещания застройщика приехал проверить заместитель главы химкинской администрации Андрей Обухов. Чиновник увидел, в каком состоянии находится здание, и рассказал, как муниципалитет может помочь решить проблему недостроя.

Источник фото: телеканал «360»

«Администрация была вынуждена принять меры к застройщику. В результате этого работа начала потихоньку двигаться, однако мы не можем полагаться на честное слово, на обещания, поэтому мы подали заявление о привлечении застройщика к ответственности путем подачи заявления в арбитражный суд о банкротстве», — сказал замглавы администрации г. о. Химки по градостроительству Андрей Обухов.

Источник фото: телеканал «360»

Суд разберется в ситуации и вынесет решение. Если до следующего судебного заседания застройщик не активизирует свои усилия, предприятие признают банкротом и передадут здание другому предпринимателю, который под контролем администрации завершит строительные работы.