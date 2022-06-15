Застрявшую в заборе собаку вызволили спасатели в Богородском округе

В Богородском округе Подмосковья произошла очень трогательная история: неравнодушные люди помогли маленькой собаке, которая застряла в железных прутьях забора. Пес оказался в металлическом плену и самостоятельно выбраться никак не мог. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

Собака не скулила и не выла, просто терпеливо ждала помощи. В таком виде его и застали охранники спорткомплекса «Знамя».

Самостоятельно пса решили не извлекать, чтобы ненароком его не травмировать. Охранники позвонили в службу спасения и вызвали на место сотрудников «Мособлпожспаса».

Работники ПСЧ-259 гидравлическими ножницами аккуратно срезали часть забора и освободили хвостатого, не причинив ему вреда. После чего осмотреть собаку ветеринарам не удалось: пес быстро ретировался с того места, которое испугало его.

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