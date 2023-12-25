Подмосковье 25 декабря 2023, 14:32 Застрявшую в вентиляции птицу высвободили в Сергиевом Посаде ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСЧ-233 «Мособлпожспас» освободили галку, которая застряла в вентиляционной шахте многоквартирного дома. Случай произошел 24 декабря в Сергиево-Посадском округе.

Жителей дома насторожил крик испуганной птицы и хлопанье крыльев за ревизионным люком. Самостоятельно вызволить пленницу хозяева квартиры не смогли и вызвали спасателей.

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«Пока работники ехали, хозяева открыли дверцу люка. Птица, вырвавшись из заточения, стала метаться по ванной комнате. Прибывшие на место вызова спасатели аккуратно поймали пернатую гостью, которой оказалась обыкновенная галка. Убедившись, что птица не получила повреждений, специалисты выпустили ее на волю», — рассказал заместитель начальника части Сергей Шумов.

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