Подмосковье 25 ноября 2022, 16:45 Засохшие деревья убрали со двора в Шатуре после обращения жительницы в ГУСТ

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Жительница Шатуры поблагодарила ГУСТ Подмосковья за оперативное устранение засохших во дворе деревьев после обращения в ведомство. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Ранее к нам обратилась женщина из города Шатура в Московской области: ее беспокоила проблема сухостойных деревьев, которые угрожали безопасности жителей многоквартирного дома, а также при падении могли нанести ущерб автомобилям, припаркованным во дворе», — сообщила Светлана Аипова.

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После решения вопроса жительница написала благодарность на имя губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Женщина выразила особую признательность сотрудникам территориального отдела ГУСТ № 17.

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«От всей души, от всего сердца хочу поблагодарить неравнодушных сотрудников, которые с большим пониманием отнеслись к нашей проблеме», — написала женщина.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГУСТ отработали более 30 тысяч заявок на уборку снега в Подмосковье за неделю.

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