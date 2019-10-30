Заслуженный учитель Анна Григорьевна Позднякова празднует день рождения. Она проработала в Подмосковье более 30 лет
Анна Григорьевна Позднякова родилась 30 октября 1937 года в украинском селе Рай-Александрово Донецкой области.
Анна Григорьевна — видный педагог-новатор, автор уникальной методики формирования представлений о математике как части общечеловеческой культуры, ее значимости для общественного прогресса.
Анна Позднякова в 1960-м окончила украинский Славянский педагогический институт по специальности «учитель математики». Более 30 лет она проработала учителем в школах Люберецкого района Московской области.
Свою трудовую деятельность Анна Григорьевна начала в 1960 году учителем математики в восьмилетней школе № 5 в Шахтерске (Украина). С 1963 по 1934 годы учила математике в восьмилетней школе № 7 в украинской Макеевке.
С 1935 по 1995 годы была учителем математики в средней школе № 5 в подмосковных Люберцах. С 1995 по 2000 годы Анна Григорьевна — учитель математики в люберецкой средней школе № 43.
С 2001-го по настоящее время Анна Позднякова работает учителем математики в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназии № 43 Люберец, а также руководит секцией учителей математики городского округа.
Анна Григорьевна награждена медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда». Она — заслуженный учитель Российской Федерации.
Постановлением губернатора Подмосковья в октябре 2001 года Анне Поздняковой присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».