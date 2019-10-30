Заслуженный учитель Анна Григорьевна Позднякова празднует день рождения. Она проработала в Подмосковье более 30 лет

Сегодня, 30 октября, день рождения празднует Почетный гражданин Московской области Анна Григорьевна Позднякова. Более 30 лет она проработала учителем в Люберецком районе Подмосковья.

Источник фото: Управление по вопросам наград и геральдики администрации губернатора Московской области

Анна Григорьевна Позднякова родилась 30 октября 1937 года в украинском селе Рай-Александрово Донецкой области.

Анна Григорьевна — видный педагог-новатор, автор уникальной методики формирования представлений о математике как части общечеловеческой культуры, ее значимости для общественного прогресса.

Анна Позднякова в 1960-м окончила украинский Славянский педагогический институт по специальности «учитель математики». Более 30 лет она проработала учителем в школах Люберецкого района Московской области.

Свою трудовую деятельность Анна Григорьевна начала в 1960 году учителем математики в восьмилетней школе № 5 в Шахтерске (Украина). С 1963 по 1934 годы учила математике в восьмилетней школе № 7 в украинской Макеевке.

С 1935 по 1995 годы была учителем математики в средней школе № 5 в подмосковных Люберцах. С 1995 по 2000 годы Анна Григорьевна — учитель математики в люберецкой средней школе № 43.

С 2001-го по настоящее время Анна Позднякова работает учителем математики в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназии № 43 Люберец, а также руководит секцией учителей математики городского округа.

Анна Григорьевна награждена медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда». Она — заслуженный учитель Российской Федерации.

Постановлением губернатора Подмосковья в октябре 2001 года Анне Поздняковой присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».