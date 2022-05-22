Заслуженный ученый и автор 22 изобретений. Геннадию Оноприенко исполнилось 85 лет

В далеком 1937 году в городе Сызрань родился будущий выдающийся ученый и практик, ставший разработчиком технологий в области хирургии. На его счету больше 580 научных трудов. Это о Геннадии Оноприенко — почетном гражданине Подмосковья.

Он создал современные хирургические технологии для больных с тяжелыми видами травм и ортопедических заболеваний. А его путь начался в 1-м Московском медицинском институте имени Ивана Сеченова, который он окончил в 1960 году.

Еще тогда Геннадий Оноприенко начал работать в Подмосковье. Он стал врачом-травматологом в Мытищинской больнице. Уже спустя три года — клинический ординатор. Позднее — старший научный сотрудник в ортопедо-травматологическом отделении МОНИКИ.

Там ученый стал и заместителем директора по научной работе. Но с 1987 года он уже директор МОНИКИ.

А в свои 85 лет Геннадий Оноприенко известен как профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук и автор 22 изобретений.

Работа в Подмосковье

Вот уже больше 50 лет он работает в системе здравоохранения Подмосковья. По поручению губернатора ему присвоено звание почетного гражданина.

Геннадий Оноприенко больше 25 лет возглавляет Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского.

Под его руководством он стал ведущим научным учреждением Министерства здравоохранения по научно-исследовательской программе «Хирургия».

Также по инициативе ученого в институте открыли факультет усовершенствования врачей, где прошли подготовку свыше 40 тысяч человек.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшими наградами Московской области.

Геннадий Оноприенко — лауреат как государственной премии, так и премий правительства России в области науки и техники, именных премий Российской академии медицинских наук.