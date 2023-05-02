Подмосковье 02 мая 2023, 23:25 Заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Хвориков умер в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Накануне на 95-м году ушел из жизни заслуженный работник физической культуры РФ, ветеран Великой Отечественной войны и почетный ветеран Московской области Владимир Хвориков. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

«В разные годы он занимал ряд руководящих должностей в спортивных организациях Московской области, участвовал в подготовке подмосковных спортсменов к выступлениям на соревнованиях как всероссийского, так и мирового уровня. Последние 14 лет Владимир Иванович работал в нашем областном Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», — рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

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Хвориков получил медаль «В память 850-летия Москвы», почетный знак за заслуги в развитии физкультуры и спорта, медаль «За заслуги перед отечеством» второй степени, памятные медали «XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» и благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Хвориков начал работать учителем физкультуры в школе в 1949 году. После этого закончил ГЦОЛИФКа имени Сталина и пошел в армию. Затем он вернулся в школу. Позднее по линии ЦК ВЛКСМ его направили в Целинный край, где мужчину избрали председателем Краевого Совета ДСО «Спартак». Там он тренировал лыжников. В итоге восемь из них стали матерами спорта.

В Московской области Хвориков трудился в спортивных организациях, где готовил спортсменов к спартакиадам, чемпионатам Европы и мира, летним и зимним Олимпийским и Паралимпийским играм.

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