Подмосковье 19 апреля 2023, 13:11 Заслуженный металлург и ветеран ВОВ из Ступина отметил 97-летие https://t.me/MinterMO/201

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Заслуженный металлург, общественник и почетный житель Ступина Владимир Медовар отметил свой день рождения. Пенсионеру исполнилось 97 лет.

В годы войны мужчина из техникума пошел добровольцем на фронт, служил в 171-м танко-самоходном полку. Его наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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После окончания обучения в Московском институте стали имени Сталина Медовара направили на Ступинский металлургический комбинат.

«Самое главное в жизни, главное во всех делах — это качество! Качество материалов, технологий, инструментов, приемки, и люди у нас были высокоподготовленные», — заявил именинник.

Владимир Медовар является постоянным участником парада Победы. В этом году 9 Мая он также планирует встретить на Красной площади. В его семье дочь, трое внуков и двое правнуков.

За работу на комбинате его отметили орденом «Знак Почета», почетными знаками губернатора региона Андрея Воробьева и Мособлдумы.

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