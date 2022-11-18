Подмосковье 18 ноября 2022, 12:33 Заслуженный конструктор России из Подмосковья Юрий Драгунов отметил 80-летие

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Заслуженный конструктор России, почетный гражданин Подмосковья, ученый с мировым именем Юрий Драгунов отметил 80-летие. Он проработал в Московской области более 45 лет.

Юрий Драгунов работал в области разработок и внедрения в практику реакторостроения инновационных решений, которые обеспечивали безопасность использования атомных электростанций.

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Ученый родился в Можайском округе в деревне Ново-Соловьево 18 ноября 1942 года. В 1966 году он окончил МГУ по специальности «физик». Затем он работал профессором, стал автором более 300 научных работ и 55 изобретений. Стал членом-корреспондентом РАН и членом совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, был заведующим кафедрой МГТУ им. Баумана.

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Юрий Драгунов проработал в Подмосковье более 45 лет. Он был генеральным конструктором предприятия «Гидропресс», генеральным конструктором Научно-исследовательский и конструкторского институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля.

Ученый был награжден орденом почета и медалями, почетной грамотой президента, стал лауреатом премии совета министров СССР и получил звание заслуженного конструктора России и почетного гражданина Московской области.

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