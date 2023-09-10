Подмосковье 10 сентября 2023, 10:04 Заслуженный артист России Алексей Огурцов проголосовал на выборах в Подмосковье

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Актер из фильмов «Параграф 78» и «Офицеры», заслуженный артист России и представитель Общественной палаты Подмосковья Алексей Огурцов проголосовал в Наро-Фоминске. Он пришел на избирательный участок в поселке Калининец.

«Я патриот своей страны. Всегда отдаю голос на выборах. Мне важно, кто руководит регионом, в котором я живу. И сегодня я сделал свой осознанный выбор», — поделился Огурцов.

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В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применили формат дистанционного электронного голосования.

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