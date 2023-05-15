Подмосковье 15 мая 2023, 08:02 Заслуженному учителю России и почетному гражданину Подмосковья Лидии Антоновой исполнилось 73 года «ВКонтакте»

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Видный государственный и общественный деятель Лидия Антонова родилась 15 мая 1950 года в подмосковном поселке Красково. Прошла путь от учителя средней школы до первого заместителя председателя правительства Московской области и депутата Госдумы.

Лидия Николаевна стала инициатором создания первой в России региональной программы развития образования, а также организатором системы церковно-школьного взаимодействия в Подмосковье. Благодаря ее усилиям создана единая образовательная сеть повышения квалификации педагогов, основана «Академия социального управления». Под руководством Антоновой была сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения Подмосковья, улучшено состояние здравоохранения.

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Лидия Антонова окончила Московский областной педагогический институт имени Крупской по специальности учитель английского языка. Начинала свой трудовой путь лаборантом электрического института имени Ленина Москве, потом работала учителем.

В течение 12 лет, с 2000 по 2012 годы Антонова работала министром образования Подмосковья. Затем была первым заместителем председателя правительства. С 2016 года является депутатом Государственной Думы России.

За свою трудовую деятельность Лидия Николаевна награждена орденами и наградами, в том числе почетным званием «Заслуженный учитель России». Постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ей присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».