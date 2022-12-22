Подмосковье 22 декабря 2022, 09:30 Заслуженному руководителю Подольского машиностроительного завода Владимиру Овчару исполнилось 82 года

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Заслуженный руководитель крупного градообразующего предприятия Подольска, лауреат Госпремии СССР Владимир Овчар празднует свой 82-й день рождения. Владимир Герасимович является почетным гражданином городского округа Подольск и Московской области.

Владимир Овчар прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. Долгое время возглавлял Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе. С 1988 года — первый заместитель начальника Главного производственного управления Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.

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С 1989 по 1992 год являлся директором Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе, с 1992 по 1997 год — генеральный директор Открытого акционерного общества «Подольский машиностроительный завод».

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Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреат Госпремии СССР и премии Совета министров СССР, заслуженный машиностроитель РСФСР.

Постановлением губернатора Подмосковья 30 сентября 1999 года Владимиру Овчару было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

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