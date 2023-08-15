Подмосковье 15 августа 2023, 09:00 Заслуженному экономисту России и почетному жителю Подмосковья Евгению Ускову исполнилось 82 года

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Заслуженному экономисту России и почетному гражданину Подмосковья Евгению Ивановичу Ускову исполнилось 82 года. Он родился 15 августа 1941 года в деревне Каменская Егорьевского района Московской области.

Усков прошел путь от простого заводского рабочего до первого заместителя министра промышленности при региональном правительстве. В Подмосковье Евгений Иванович проработал более 50 лет, 30 из которых он провел на руководящих постах.

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В 1958 году Усков начал трудовую карьеру на должности токаря в Егорьевском станкостроительном заводе «Комсомолец», затем он стал инженером-технологом. После прохождения срочной службы в армии Евгений Иванович занял пост начальника инструментального цеха. В 1984 году его назначили на должность руководителя отдела плановой комиссии Мособлисполкома, спустя семь лет Усков получил место зампреда Комитета по экономике. Пост первого замминистра промышленности правительства Подмосковья Евгений Иванович занял в 1998 году, где проработал шесть лет.

Последние 19 лет Усков занимает пост генерального директора исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей, также в 2015 году он стал советником председателя объединения.

За многочисленные трудовые заслуги Евгений Иванович имеет множество областных наград и медалей, а также орден Почета. В декабре 2010 года Ускову присудили звание почетного гражданина Подмосковья.

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