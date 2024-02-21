Подмосковье 21 февраля 2024, 14:08 Заслуженная артистка России Ольга Кормухина выступила в институте культуры в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина выступила перед студентами Московского государственного института культуры в Химках. Концерт приурочили ко Дню защитника Отечества.

Вместе с артисткой на сцене выступили вокалистки кафедры эстрадно-джазового искусства.

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«Все наши мероприятия, конечно же, поддерживаются руководством. Наша заведующая кафедры Лариса Долина сама придумывает и реализует эти идеи, в чем мы помогаем ей всей командой вместе с нашими замечательными студентами», — поделилась заместитель заведующей кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры Лаура Водяницкая.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Представители Союза десантников России нагардили Ольгу Кормухину медалью за сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и участников спецоперации.

Студенты Московского государственного института культуры тоже вносят свой вклад в поддержку бойцов. Ранее они выступили перед личным составом гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии в Луганской Народной Республике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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