20 февраля 2023, 12:38
Заселение корпуса № 22 началось в подмосковном жилом квартале «Новое Пушкино»
В жилом квартале «Новое Пушкино» началось заселение корпуса № 22. Группа компаний «Инград» получила разрешение от Министерства жилищной политики Московской области на ввод объекта в эксплуатацию.
Дом, состоящий из секций переменной этажности — 13-14 этажей, рассчитан на 424 квартиры. В корпусе представлены различные планировочные решения: от студий до просторных четырехкомнатных квартир.
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В каждой секции для удобства жителей обустроили колясочные. На первых этажах домов работают объекты инфраструктуры: продуктовые магазины, кофейни, аптеки и многое другое. Во дворах можно будет заниматься спортом, для этого установили уличные тренажеры и спортивные площадки.
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«В микрорайоне предусмотрены три детских сада, два из которых уже построены, а также три школы — первая из них открыта в 2018 году», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Кроме того, в социальную инфраструктуру квартала войдут торгово-развлекательный, медицинский и спортивный центры.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
Пушкино
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