Подмосковье 23 июня 2023, 00:30 Заседание Совета ветеранов Росгвардии состоялось в Сергиевом Посаде Росгвардия Московской области

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Выездное заседание Совета ветеранов подмосковной Росгвардии прошло в здании Сергиево-Посадского территориального отдела силового ведомства. Мероприятие посетили председатели местных Советов Валерий Кругликов и полковник милиции в отставке Игорь Кузьминов, а также представители общественных региональных организаций войск правопорядка.

Во время открытия заседания председатель Совета ветеранов войск правопорядка по Московской области, полковник милиции в отставке Иван Панков поблагодарил ветеранов за вклад в военно-патриотическое воспитание росгвардейцев и отметил клубы «Забота», «Диалог» и «Досуг» за поддержку сотрудников и членов их семей. Участники мероприятия подвели итоги деятельности региональной общественной организации ветеранов за первое полугодие текущего года, а также обсудили приоритетные направления дальнейшей работы.

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По словам Ивана Панкова, в этом году ветераны службы провели более 100 патриотических мероприятий в 53 образовательных учреждениях региона, в них приняли участие более 3 тысяч учащихся. Также за первое полугодие выросла и численность ветеранской организации, сегодня в движении участвуют порядка 800 человек.

«Мы разработали критерии оценки деятельности ветеранских организаций Подмосковья, которые включают в себя воспитательную и наставническую работу, а также патриотическое воспитание молодежи и адресную помощь ветеранам. По этим критериям будет определяться лучшая ветеранская организация, чья деятельность была более эффективна на протяжении года», — отметил полковник милиции в отставке.

В конце совещания Панков вручил члену организации Виктору Круглову диплом лауреата премии имени генерала армии И. К. Яковлева за внушительный вклад в совершенствовании ветеранского движения. Также руководители Сергиево-Посадского отдела Росгвардии организовали для участников экскурсию в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где они познакомились с архитектурными особенностями монастыря, а также поклонились мощам основателя, преподобного Сергия Радонежского. После программы ветераны приняли участие в международной акции «Свеча памяти» и возложили цветы к местному мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне.

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