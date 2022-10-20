Заседание штаба по вопросам помощи семьям мобилизованных провели в Королеве | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 23:13 Заседание штаба по вопросам помощи семьям мобилизованных провели в Королеве

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По распоряжению губернатора Московской области Андрей Воробьева, в Королеве, как и в других городах Подмосковья, открылся Центр по оказанию гражданской помощи семьям мобилизованных. Уже два десятка человек получили здесь поддержку по самым разным вопросам: от отсрочки по уплате кредитов до предоставления места в детском саду без очереди.

Глава городского округа Королев Игорь Трифонов сообщил, что каждое обращение обрабатывается в центре в течение суток.

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«Наша задача — точно сформировать социальный портрет семьи, понимать, что мы можем сделать по максимуму для той или иной семьи. И постоянно быть на связи», — отметил Игорь Трифонов.

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По решению губернатора Подмосковья все мобилизованные получают единовременную выплату — 200 тысяч рублей. Приняты и другие меры поддержки: дети мобилизованных бесплатно получают горячее питание в школах, посещают детские сады, кружки и секции. Для оформления таких услуг необходима справка из военкомата о том, что заявитель является членом семьи мобилизованного. Помимо муниципальных учреждений, администрация Королева решает вопросы и с оплатой частных кружков и секций.

«Центры будут работать без лишних документов. Семья может прийти, представитель семьи, написать заявление. Мы еще раз уточним все данные сами и уже будем оказывать все возможные от нас зависящие поддержки», — сообщила первый заместитель главы администрации городского округа Королев Светлана Викулова.

Центр гражданской помощи семьям мобилизованных в Королеве находится на 4 этаже ТЦ «Гелиос», по адресу: проспект Космонавтов, 20А. Центр работает с 10.00 до 19.00 часов ежедневно, кроме воскресенья. Здесь дежурят волонтеры, которые отвечают на вопросы жителей и помогают получить всю необходимую помощь, в том числе психологическую и юридическую.