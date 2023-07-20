Подмосковье 20 июля 2023, 14:12 Заседание штаба по наблюдению за предстоящими выборами прошло в Одинцове Общественная палата Московской области

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Заседание штаба по подготовке и организации наблюдения за выборами, которые пройдут в Подмосковье в сентябре, состоялось в Одинцове 19 июля. Мероприятие открыла первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Мособлизбирком утвердил четырех кандидатов, которым предстоит побороться за пост губернатора на предстоящих выборах в сентябре. В выборной гонке примут участие: Андрей Воробьев („Единая Россия“), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ), Анатолий Никитин („Справедливая Россия — за правду“), — подчеркнула Дмитриева.

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Также она отметила, что отказ в регистрации получил представитель партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Политику не удалось набрать необходимое число подписей муниципальных депутатов в поддержку своей кандидатуры.

Общественная палата Московской области осуществляет контроль за ходом избирательной кампании, а также проводит обучение наблюдателей в городских округах. Курсы продлятся вплоть до начала выборов. В дни голосования штаб будет работать круглосуточно. Для граждан организуют горячую линию для обращений по избирательному процессу и фиксации возможных нарушений.

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