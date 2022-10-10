Садоводам Королева назвали преимущества дачной амнистии | 360°

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Садоводам Королева назвали преимущества дачной амнистии

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В Королеве прошло 20-е заседание совета по организации взаимодействия администрации с садоводческими, огородническими и дачными объединениями. Представители Минимущества Подмосковья, Московского областного БТИ, МЧС, Мособлгаза и городской администрации встретились с жителями, ответили на вопросы и разъяснили законы.

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«Совет в Королеве был создан семь лет назад, заседания проходят систематически, где совместно с представителями министерства и различных служб решаются многие волнующие граждан проблемы. В округе находится 35 СНТ, где на сегодняшний день не зарегистрировано 235 строений. Помимо „дачной амнистии“, проходящей в регионе, и ее преимуществах, садоводам также рассказали о предварительных итогах проведенной кадастровой оценки земельных участков, с результатами которой можно ознакомиться на портале „Госуслуг“, в МФЦ или на сайте Росреестра», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министр добавила, что если есть замечания, необходимо написать обращение с обоснованием, каждое из них рассматривают и при необходимости вносят правки.

После заседания прошел личный прием жителей, в ходе которого желающие могли индивидуально задать все интересующие вопросы представителям администрации и городских служб.

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