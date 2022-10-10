Садоводам Королева назвали преимущества дачной амнистии | 360°

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Подмосковье
10 октября 2022, 23:40
Арбузный кросс прошел в Балашихе в 38-й раз
Эксклюзив
10 октября 2022, 23:40
«Воссоединение Германии тоже противоречит уставу ООН». Политолог уличил ЕС в желании оправдать преступления против РФ
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Спецоперация
10 октября 2022, 23:11
Мобилизованных научили стрельбе из гранатометов во время боевой подготовки в Самарской области
Эксклюзив
10 октября 2022, 22:57
«Учитель сразу отвел к врачу». Мать пострадавшей при падении лампы школьницы рассказала о состоянии дочери
Подмосковье
10 октября 2022, 22:32
Садоводам Королева назвали преимущества дачной амнистии
Мир
10 октября 2022, 22:31
Белоруссия и Россия развернут группировку войск. Она защитит Союзное государство от угроз
Спецоперация
10 октября 2022, 22:19
«Военнослужащие не остаются без внимания». Глава Дагестана поблагодарил Воробьева за помощь семьям мобилизованных
Мир
10 октября 2022, 22:17
Европа в мечтах о зеленой энергетике зашла в тупик. Вины политиков здесь больше, чем экономистов
Общество
10 октября 2022, 22:15
Повышение эффективности региональных операторов обсудили на РЭФ-2022