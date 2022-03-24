Заседание регионального штаба по «Социальной газиикации» прошло в Подольске

Заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация» прошло в Подольске 23 марта. Председателем выступил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На обсуждении вопросов по реализации программы присутствовал присутствовал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. В режиме онлайн участие приняли также главы городских округов и задействованные в организации работ по социальной газификации предприятия.

«Реализация программы находится сейчас в самом разгаре. У нас на прошлый год в планах было газифицировать 113 населенных пунктов, мы этот план выполнили. В этом году мы планируем подключить 1692 населенных пункта. На первый квартал 2022 года запланировано газифицировать 295 населенных пунктов, из них 267 уже подключено к газу. До конца месяца осталось подключить 28. Планы первого квартала, безусловно, будут выполнены», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В Подольске планировали газифицировать 74 населенных пункта. Сейчас работа сделана в 54 из них. Самарин подчеркнул, что задача выполнена более чем на 73%: это позволяет считать, что газификация будет завершена в установленные сроки.