Заседание регионального штаба по программе соцгазификации прошло в городском округе Чехов

Ход реализации программы соцгазификации в Подмосковье обсудили на заседании регионального штаба в Чехове. Он прошел под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин выступил с докладом и рассказал, что в рамках президентской программы планируется до 31 декабря 2022 года газифицировать 2805 населенных пунктов региона, на сегодня газ провели в 1263 из них.

«Социальная газификация — это, безусловно, улучшение качества жизни населения, к тому же проводится абсолютно безвозмездно, чему жители региона очень рады. Конечно, возникают вопросы по правильному оформлению документов, заполнению заявок. В связи с этим Министерство энергетики Московской области разработало специальную памятку, которая доступна в электронном виде на сайте Мособлгаза», — сообщил Александр Самарин.

Также в заседании в режиме онлайн принял участие генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов. Он отметил, что всего в Подмосковье за время реализации программы построено 800 километров газопровода, газифицировано 15,9 тысячи домовладений. С графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал максимально полно информировать жителей региона о программе газификации.