Подмосковье 26 апреля 2023, 16:56 Заседание по вопросам гаражной амнистии прошло в Подмосковье

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Заседание общественного совета при Минимуществе в Подмосковье. На нем обсудили гаражную амнистию, кадастровую оценку объектов и арендную плату участков.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что общественный совет при министерстве работает уже несколько лет и дает возможность взаимодействовать с представителями общественности и НКО для решения важных земельных вопросов.

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«Один из актуальных вопросов на сегодня — это кадастровая оценка объектов капстроительства, которая уже в регионе проводится. В Московской области предстоит оценить более девяти миллионов объектов. В настоящее время по ним собираются сведения и ценообразующие факторы, далее будут проводиться уже расчеты», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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