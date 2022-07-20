Заседание по противодействию терроризму прошло с участием 12 стран в Подмосковье

Заседание экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран АСЕАН состоялось в Кубинке. Это 13-я встреча, на которой обсудили противодействие терроризму.

Делегация России поделилась опытом антитеррористической деятельности Вооруженных сил РФ с коллегами. Участие во встрече приняли представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Китая. Стороны договорились о проведении командно-штабной тренировки в 2023 году.

Цель стан СМОА — обеспечение условий для обсуждения вопросов безопасности и взаимодействия между военными ведомствами.

Источник фото: телеканал «360»

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