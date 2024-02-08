08 февраля 2024, 21:13
Заседание Общественного совета прошло в Минтерполитики Подмосковья
Первое в этом году заседание Общественного совета прошло в Министерстве территориальной политики Московской области. Эксперты обсудили множество насущных вопросов, касающихся региона.
Как рассказали в ведомстве, исследования, которые проводятся на регулярной основе в министерстве прежде всего, направлены на сохранение единства жителей региона, а также на выявление самых актуальных потребностей.
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Эксперты, среди которых были заместитель министра территориальной политики Юлия Ольшанская, директор Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления Вадим Балытников, Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, заместитель директора Института региональных проблем Николай Юханов, обсудили уровень удовлетворенности жизнью населения Московской области, общее положение дел в регионе.
Участники совещания наметили главные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения
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