Подмосковье 05 июля 2023, 13:08 Заседание общественного совета по вопросам взаимодействия бизнеса и УФСИН прошло в Подмосковье Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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В Подмосковье состоялось совещание Общественного совета под руководством уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева. Мероприятие посвятили вопросам взаимодействия пенитенциарных учреждений и бизнеса по реализации принудительных работ как меры уголовного наказания.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника УФСИН по Московской области Лидия Скворцова, председатель подмосковной «Опоры России» Владислав Корочкин, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Сергей Двойных, президент региональной торгово-промышленной палаты Денис Французов, заместитель председателя подмосковного отделения «Деловая Россия» Роман Харланов и представители предприятий. В ходе дискуссий специалисты рассмотрели правовые положения, социальные и экономические аспекты реализации, участие бизнесменов в создании условий для расширения практики применения меры наказания, а также актуальные проблемы, с которыми нередко сталкиваются работодатели.

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По словам Лидии Скворцовой, согласно законодательству принудительные работы назначаются за нетяжкие преступления. При этом необходимо, чтобы осужденный полностью признал свою вину и раскаялся, а при совершении деяния у гражданина отсутствовал злой умысел или мотив. Эти меры являются альтернативой лишению свободы и могут быть назначены на срок от двух месяцев до пяти лет.

«Для отбывания такого вида наказания создаются специальные исправительные центры. Главное отличие от других исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы в том, что находящиеся там осужденные не оторваны от общества и семьи, но при этом отбывают наказание, назначенное им судом, под контролем сотрудников уголовно-исполнительной системы», — подчеркнула замначальника УФСИН по Московской области.

На текущий момент в Подмосковье работают 10 учреждений, в которых отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Основные направления трудоустройства — швейное производство, изготовление корпусной мебели и сельское хозяйство.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, содействие предпринимателей по реализации уголовно-исполнительного законодательства может способствовать ликвидации нехватки кадров и социализации осужденных. В настоящее время в Подмосковье существует дефицит специалистов в сфере ЖКХ, строительства и сельского хозяйства.

«Потенциально эти люди, осужденные к принудительным работам, могут жить и трудиться на предприятиях Подмосковья, имея, таким образом, возможность зарабатывать и погашать ущерб, который они в силу обстоятельств принесли. Это реальная возможность для людей вернуться к нормальной жизни, а для бизнеса — восполнить кадровый дефицит и обеспечить предприятия полной загрузкой», — добавил Головнев.

Для создания исправительных центров бизнесмены могут воспользоваться мерами господдержки — получить грант до 500 тысяч рублей при условии вхождения в реестр социальных предприятий или субсидию до двух миллионов рублей на возмещение 85% произведенных затрат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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