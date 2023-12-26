Подмосковье 26 декабря 2023, 09:57 Заседание о соблюдении прав дольщиков прошло в Мособлдуме https://t.me/cheremisov_mk/3953

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Соблюдение прав дольщиков обсудили на заседании в Мособлдуме. Его провел комитет по строительной политике, энергетике и ЖКХ. Во встрече поучаствовал депутат Марк Черемисов.

Как рассказали ведомстве, в заседании также приняли участие представители Минжилполитики Подмосковья, стройнадзора, прокуратуры и фонда защиты прав дольщиков. Они подвели итоги 2023 года, обсудили деятельность завершение строительства объектов долевого участия и поговорили о контроле за соблюдением требований законодательства.

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«На протяжении всего 2023 года наш Комитет проводил планомерную работу, в том числе в тесной кооперации с коллегами — представителями профильных ведомств исполнительной ветви региональной власти. Сегодняшнее заседание — хороший срез нашей работы, чтобы понимать как действовать дальше на благо жителей Подмосковья», — отметил Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ступино возглавило рейтинг городских округов по итогам 2023 года. Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки.

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