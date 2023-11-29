29 ноября 2023, 17:25
Заседание о снижении недоимок по платежам за использование лесов прошло в Подмосковье
Заседание межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование лесов прошло в Подмосковье. На нем обсудили взыскание арендной платы с должников и штрафы за нарушение закона.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на заседании рассмотрели вопросы погашения задолженности недоимщиков, а также обсудили взаимодействие с ведомствами Москвы по взысканию средств по арендной плате и штрафам за нарушение законодательства.
Реклама
На встрече присутствовали заместитель председателя Комлесхоза Елена Доронина, а также представители Рослесхоза, управлений ФССП по Москве и Подмосковью и другие специалисты.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Природа
Лесные пожары
Экология
Реклама
Реклама