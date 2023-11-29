Подмосковье 29 ноября 2023, 17:25 Заседание о снижении недоимок по платежам за использование лесов прошло в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Заседание межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование лесов прошло в Подмосковье. На нем обсудили взыскание арендной платы с должников и штрафы за нарушение закона.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на заседании рассмотрели вопросы погашения задолженности недоимщиков, а также обсудили взаимодействие с ведомствами Москвы по взысканию средств по арендной плате и штрафам за нарушение законодательства.

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На встрече присутствовали заместитель председателя Комлесхоза Елена Доронина, а также представители Рослесхоза, управлений ФССП по Москве и Подмосковью и другие специалисты.

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