Подмосковье 26 мая 2023, 10:52 Заседание о поддержке предпринимателей прошло в Мособлдуме

Читать 360tv в

Актуальный вопросы бизнеса обсудили на заседании в Мособлдуме. На нем представители власти рассказали о действующих мерах поддержки и развитии предпринимательства в регионе.

На сессии встретились депутаты Госдумы, координаторы проекта «Предпринимательство», представители профильных министерств и владельцы бизнеса региона. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и наградил лучших представителей сферы.

Реклама

«Предпринимательство является ключевой составляющей всего, можно точно сказать, что это наша опора, национальная безопасность, наш экономический суверенитет, за что искренние вам слова благодарности», — сказал он.

О том, какую помощь могут получить бизнесмены, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, координатор проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина. Среди них — мораторий на плановые и внеплановые проверки, институты самозанятых и социального предпринимательства, а также право на приоритетный выкуп имущества. По ее словам, эти меры повлияли на высокие результаты.

Скоро в регионе заработают новые меры поддержки — о них напомнила глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Это субсидии на приобретение и лизинг оборудования, выход на маркетплейсы и франшизы, а также гранты для социальных предприятий и поддержка для промышленных компаний.

Ранее в ноябре в Королеве прошла крупная встреча с предпринимателями, на ней было внесено около 20 предложений. По словам заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова, все заявления обработали, а четыре были исполнены.

«Это кейсы, связанные с подключением к коммуникациям, газоснабжением, логистикой в рамках экспортной деятельности. Была заявлена проблема небольшого количества участков по программе „Земля за рубль“. Теперь этот перечень расширен, все участки размещены на Инвестпортале Московской области», — объяснил он.

На сессии также обсудили реализацию проекта «Предпринимательство», его координаторы работают в 28 городских округах области. С бизнесменами проводят встречи и помогают им решать проблем.

«Именно союз представителей власти и предпринимателей может создавать те драйверы, которые работают и на всех уровнях. Все прозвучавшие сегодня предложения в обязательном порядке войдут в итоговую резолюцию, которую мы возьмем в работу», — отметил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».