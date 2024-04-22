Подмосковье 22 апреля 2024, 22:28 Заседание Молодежного совета провели в Подмосковье Фотограф Александра Степанова

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Ежеквартальное заседание Молодежного совета прошло в офисе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Участники подвели итоги своей работы за первый квартал и приняли новых членов совета из различных городов, включая Серпухов, Балашиху, Солнечногорск, Люберцы, и Одинцово.

Ирина Фаевская отметила, что Молодежный совет активно развивается, привлекая все больше талантливых и заинтересованных людей. Она пожелала новым участникам успехов и призвала делиться идеями, подчеркнув готовность поддержать их в воплощении полезных инициатив. Старшим участникам также было напомнено о возможности рассчитывать на поддержку при осуществлении проектов.

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На заседании члены совета обсудили свои достижения и результаты за прошедший год, а также обозначили новые планы и цели на следующий квартал. Председатель Молодежного совета Светлана Погосян выразила радость по поводу поступления множества заявок от желающих присоединиться к команде совета.

«Очень приятно, что деятельность, которой мы занимаемся, откликается в сердцах молодежи», — указала Светлана Погосян.

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