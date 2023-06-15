Подмосковье 15 июня 2023, 16:42 Заседание клуба стратегических инициатив прошло в Подмосковье Министерство экономики и финансов МО

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Заседание регионального клуба стратегических инициатив прошло в Подмосковье. На встречах эксперты обсудили предложения по поддержке прорывных предложений по социально-экономическому развитию региона.

«Цель клуба стратегических инициатив Московской области — отбор, экспертиза и реализация проектов для регионального роста. Через клуб мы подключаемся к организации форума „Сильные идеи для нового времени“», — заявила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

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На заседании участники обсудили проекты, поданные от Подмосковья на форум. Они затрагивают разные сферы, включая СВО, ЖКХ и многое другое. По итогам встречи отберут три идеи, представленные от Московской области, которые смогут попасть на очную часть форума в июне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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