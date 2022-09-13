Заседание Госсовета по молодежной политике прошло в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 19:45 Поделиться Telegram

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Viber Заседание Госсовета по молодежной политике прошло в Подмосковье

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В Подмосковье прошло заседание комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика». Оно состоялось в образовательном центре «Сенеж», где собрались представители министерств, органов власти, а также многочисленные лидеры молодежных движений. Каждый из собравшихся преследует одну и ту же цель: улучшение жизни отечественной молодежи.

Обсуждались сразу многие темы и направления. В том числе построение карьеры и приобретение жилья, развитие науки и приобщение к творчеству, вопросы спорта и туризма — это далеко не полный список. Как отметил председатель комиссии Дмитрий Артюхов, в решении подобных вопросов важно не забывать учитывать и опыт зарубежных коллег.

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Для организации работы мероприятия был выбран уже проверенный формат. Участников поделили на группы, каждая из которых подготовила собственные предложения по заранее выбранным темам. На мероприятии услышали каждого, кто высказал свои идеи. Участники комиссии отмечают, что такой стиль работы уже успел хорошо себя зарекомендовать.

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Ожидается, что результаты мероприятия проявятся уже очень скоро. К концу этого года лидеры молодежной политики страны будут формировать доклад для Госсовета. Особенно важный вопрос — улучшение финансирования отрасли, потому что это даст еще больше возможностей для реализации и развития молодежи в стране.

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