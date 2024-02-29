Подмосковье 29 февраля 2024, 16:05 Заседание антитеррористической комиссии провели в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Очередное заседание антитеррористической комиссии городского округа Лобня состоялось 27 февраля. Члены комиссии рассмотрели вопросы противодействия экстремизму во время президентских выборов.

На совещании обсудили меры для повышения уровня защиты от террористических угроз объектов культуры, спорта и гостиничного бизнеса.

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Принято решение о внедрение дополнительных мер для улучшения подготовки персонала и охранников. С ними проведут инструктажи, занятия и тренировки.

Все заинтересованные службы, ведомства и организации в Лобне получили указания о дополнительных профилактических мерах для предотвращения незаконных действий.

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