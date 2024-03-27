Подмосковье 27 марта 2024, 20:31 Заседание антитеррористической комиссии прошло в Ступине Администрация Ступино г.о.

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Дополнительные меры профилактики преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в образовательных организациях обсудили на заседании антитеррористической комиссии в Ступино. Кроме того, участники мероприятия обратили внимание на предотвращение конфликтов на межнациональной и религиозной почве среди молодежи.

Всего на территории муниципалитета насчитывается 20 общеобразовательных школ, 11 детских садов и шесть учреждений дополнительного образования. Все они обладают системами безопасности и паспортами антитеррористической защищенности. Для усиления безопасности в образовательных учреждениях проводятся дополнительный контроль качества охраны, внеплановые инструктажи с персоналом, а также профилактическая работа с учащимися.

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Учреждения по работе с молодежью организуют различные мероприятия для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также поддержки языков и культуры народов России. В 2023 году было проведено 355 патриотических мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Руководитель муниципалитета предложил усилить работу в этих направлениях.

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