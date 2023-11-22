Подмосковье 22 ноября 2023, 15:52 Защиту прав молодежи обсудили на всероссийском координационном совете в Подмосковье Фото пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

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Омбудсмен Московской области Ирина Фаевская приняла участие в обсуждении вопросов защиты прав молодежи на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Мероприятие прошло в Доме прав человека.

На заседании также присутствовали представители Министерства обороны России, «Росмолодежи», парламентарии, представители федеральных органов власти и уполномоченные по правам человека из разных регионов РФ.

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Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула важность защиты прав молодежи, назвав это одной из ключевых задач молодежной политики России. Она также выразила мнение о необходимости закрепить на законодательном уровне поддержку семей участников специальной военной операции, указав на значительное количество молодых людей в возрасте до 35 лет среди военнослужащих.

В дополнение к этому Татьяна Москалькова предложила включить в Стратегию реализации молодежной политики направления по правовому воспитанию и просвещению молодежи, а также расширить образовательный курс «Обществознание» для учеников 5-8 классов с изучением темы «защита прав человека».

Ирина Фаевская сообщила, что сейчас на территории Московской области ведется активная работа с учениками старших классов. Им рассказывают о деятельности омбудсмена и его аппарата, а также о существующих правах и обязанностях. Она также добавила, что работа с подрастающим поколением будет продолжаться.

«Мы будем продолжать эту работу, чтобы права и интересы молодежи были обеспечены, в противном случае приложим все усилия для их восстановления», — подытожила Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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