Подмосковье 20 апреля 2023, 13:47 Защиту Москворецкого заказника в Подмосковье усилят из-за случаев браконьерства Фото Минэкологии МО

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Минэкологии Подмосковья примет дополнительные меры по защите особой природной зоны в Москворецком пойменном заказнике. Поводом послужила информация о браконьерстве и незаконном строительстве.

«При осмотре территории факты подтвердились. Вблизи деревни Торопово Раменского округа обнаружено строение, вероятно предназначенное для отдыха. Неподалеку найден квадроцикл», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Весенняя охота, как и возведение временных сооружений в заказнике запрещены, поэтому экологи решили усилить контроль за территорией. Московскому обществу охотников и рыболовов направлены карты с нанесенными границами особо ценных участков и напоминаниями о недопустимости незаконной охоты.

В этом году вдоль границ заказника установят дополнительные щиты с информацией о границах природной территории и запрещенных видах деятельности.

Москворецкий пойменный заказник был почти в пять раз увеличен несколько лет назад. В ходе реорганизации ученые выявили обитание в питомнике около 230 видов птиц, 64 из которых внесены в Красные книги России и Московской области. Именно птицы, а особенно гуси, являются основной целью браконьеров весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.