Защитные устройства для гнезд белых аистов впервые установили на опорах ЛЭП в Подмосковье

Энергетики Московской области впервые установили на опорах воздушных линий специальные защитные устройства для белых аистов. Конструкции появились в трех деревнях Можайского городского округа — в Ельне, Рогачеве и Клементьеве.

Защитные устройства представляет собой прочные корзины из металлических прутьев, которые могут выдержать гнездо аиста весом от 500-600 килограммов до 1,5 тонны, рассказали в министерстве энергетики Подмосковья.

В пресс-службе отметили, что разработчики сделали искусственную платформу более легкой. Сначала существующее гнездо осторожно снимается, затем монтируется защитное устройство, после этого гнездо устанавливают на конструкцию.

Устройство на опоре на достаточном расстоянии от токоведущих частей воздушной линии, это позволяет аистам безопасно вести свой привычный образ жизни на опорах ЛЭП.

«Основная цель проекта — обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Срок опытно-промышленной эксплуатации ПЗУ такого типа составляет один год. Затем планируется в радиусе 500 метров от каждого из трех установленных искусственных гнездовий оснастить существующие анкерные опоры и трансформаторные подстанции комбинированными комплектами специальных ПЗУ изолирующего антиприсадочного и насестного типов, уточнили в министерстве.

Оценить новые устройства на опорах ЛЭП белые аисты смогут, когда вернутся домой с зимовки.

Белый аист занесен в Красную книгу Московской области. Места для гнездования и обитания краснокнижные птицы выбирают экологически чистые, среди них и Можайский городской округ. Гнезда строят на высоких объектах, зачастую — это опоры воздушных линий.