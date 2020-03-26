Защитные маски для лица начали производить на Балашихинской мануфактуре

Производство защитных масок для лица начали на Балашихинской хлопкопрядильной фабрике. Их выпуском занимается компания «Аргент». Об этом сообщил коммерческий директор компании Алексей Голов.

«Мы изначально производители женской одежды, но в связи со сложившейся ситуацией две недели назад начали шить защитные макси для лица, на которые многократно вырос спрос. Шьем их из натканного материла. Они предназначены для защиты от того, что летает в воздухе. Небольшую партию компания предоставила Общественной палате Балашихи», — сказал Алексей Голов.

Он добавил, что в день производится около 4-х тысяч изделий. В хлопковых масках есть карманы, куда можно вставить антибактериальные салфетки для очистки вдыхаемого воздуха.

«Очень приятно, что одно из частных предприятий городского округа Балашиха, которое перепрофилировалось и изготавливает многоразовые маски для лица, передали небольшую партию для Общественной палаты. Спасибо за то, что малый и средний бизнес находят в себе силы и возможность помогать людям, которым это сейчас необходимо», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что на базе Общественной палаты в Балашихе сформирован отряд из добровольцев. Более 100 волонтеров каждый день развозят продуктовые наборы и лекарства социально незащищенным гражданам и лицам пожилого возраста.

Напомним, что постановлением губернатора Московской области Андреем Воробьевым в Московской области введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.