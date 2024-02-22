Подмосковье 22 февраля 2024, 20:23 Защитников Отечества поздравили в городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске прошел праздничный концерт в преддверии Дня защитника Отечества. Благодарственными грамотами наградили военнослужащих, сотрудников Росгвардии и МВД.

Сотрудники спецструктур отличились в государственной службе и в ходе специальной военной операции. Творческие номера героям войны подарили артисты команд «Созвездие» и «Звезда».

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«Мы с особым чувством поздравляем сегодня всех защитников Отечества, проживающих на территории нашего городского округа, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, их семьи с этим замечательным праздником. Желаем скорейшего возвращения домой — живыми и здоровыми!», — сказал председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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