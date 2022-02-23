Защищать Родину можно по-разному. Воробьев вручил награды врачам госпиталя «Патриот»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защитника Отечества поздравил с праздником военных медиков в парке «Патриот». Врачи госпиталя в Кубинке уже на протяжении двух лет оказывают помощь людям с ковидом. Воробьев вручил им награды и памятные подарки.

Не только мужской праздник

Сперва губернатор поздравил весь коллектив врачей «Патриота» с 23 Февраля.

«С праздником наших защитников Отечества. И конечно, врачей, которые на протяжении, наверное, уже двух лет работают здесь, в „Патриоте“, делают очень важную работу. Это люди, которые имеют медицинское образование, и которые спасли, помогли большому количеству людей», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что хотя 23 Февраля принято считать мужским праздником, это не значит, что женщины менее достойны поздравлений в этот день. Ведь среди медицинского персонала в «Патриоте» есть и прекрасные девушки и женщины-военнослужащие, которые тоже вносят неоценимый вклад в борьбу с пандемией.

Источник фото: телеканал «360»

«День защитника Отечества — это всегда такой, как принято считать, мужской праздник. Но в наших рядах — прекрасные девушки. Это говорит о том, что защитником можно быть в разных ипостасях. И я сегодня с большим удовольствием хочу вас поздравить, людей, которые приехали к нам, которые долгое время живут здесь, работают, для того, чтобы решать, пожалуй, наверное, самую заметную проблему, вызов, с которым мы столкнулись — это ковид. Хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья. Хочу пожелать, чтобы впереди вас ждали светлые дни, чтобы всегда побеждали. Ну и конечно, чтобы в ваших коллективах, во всех наших коллективах была сплоченность», — заявил губернатор.

Врачами очень дорожат, особенно в последнее время, когда весь мир столкнулся с такими вызовами. Важно уметь работать в команде, чтобы была сплоченность, подчеркнул Воробьев. Губернатор выразил благодарность команде Министерства обороны за помощью Подмосковью.

Враг не пройдет

Первому награду вручили Юрию Карамышеву, подполковнику медицинской службы, адъютанту кафедры рентгенологии и радиологи. Он приезжает в «Патриот» уже пятый раз. Отличился тем, что разработал систему диагностики ультразвуковым тепловизором, которая позволяет диагностировать воспаление легких у пациентов в условиях отсутствия КТ.

Воробьев вручил Карамышеву орден «За доблесть и мужество». Военный медик посвятил эту награду своему покойному отцу, по настоянию которого и выбрал профессию.

Источник фото: телеканал «360»

«Хочу эту высокую награду посвятить своему отцу, боевому офицеру, который отдал службе в Вооруженных силах более 20 лет. К сожалению, не успевшему отметить в этом году годовщину вывода советских войск из Афганистана, которую наша страна ежегодно отмечает 15 февраля. А также уверить вас, что враг не пройдет, будь то COVID-19, либо другой враг», — сказал Карамышев.

Благодарности от губернатора также получили еще 14 военных медиков, которые занимаются лечением пациентов в госпитале «Патриота». Это Эдгар Бегашвили, Виктор Пустовалов, Анвар Темирбулатов, Виктория Бирина, Адам Дударов, Надежда Малахова, Андрей Малахов, Александр Морозов, Олег Мироненко, Даниил Проскунов, Александр Пузиков, Василий Рыбкин, Сергей Шурупов и Марина Янушка. Некоторые из них — из Подмосковья, но многие приехали из других регионов.

Например, сержант Адам Дударов родом из Ингушетии. Он рассказал «360», что в «Патриоте» это уже четвертая его командировка. Адам — старший медбрат в приемном диагностическом отделении. В основном они занимаются распределением пациентов. По его словам, условия в госпитале с каждым годом становятся все лучше. Есть все нужное оборудование и лекарства.

«Можно сказать, что снабжение на высшем уровне. С нас остается показывать все свои навыки при работе с пациентами, ну и в кратчайшие сроки выписывать пациентов с полным выздоровлением», — сказал Дударов.

Ценный специалист госпиталя — врач-терапевт, сердечно-сосудистый хирург Одинцовской областной больницы Анвар Темирбулатов. Он является старшим врачом инфекционного отделения и каждое утро обходит пациентов, учитывает их жалобы. Анвар — врач-кардиолог, поэтому также помогает пациентам с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Мне нравится помогать пациентам. Мне нравится смотреть, как пациент улучшается в динамике. То есть у пациента на фоне лечения происходит клиническое улучшение, снижается потребность в кислороде. Пациенты уже сами когда начинают благодарить, говорят: „Доктор, вы спасли“, это, конечно, самые лучшие слова», — признался Темирбулатов.

Помощь «Патриота»

В госпитале «Патриот» с мая 2020 года вылечились от ковида 12 152 человека. Для пациентов развернуто 1420 коек. В первую волну пандемии, с 8 мая по 13 июля 2020 года, помощь в «Патриоте» оказали 1111 пациентам с коронавирусом. Во вторую волну, с 6 октября 2020 года по 6 февраля 2021 года, от инфекции вылечили 6537 человек. В третью волну заболеваемости, которая прошла с 21 июня по 28 июля 2021 года, в «Патриоте» прошли лечение 1390 пациентов. И в четвертую волну, с 8 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года, врачи госпиталя вылечили 3114 пациентов.