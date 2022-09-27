Эксклюзив 27 сентября 2022, 21:33 Поделиться Telegram

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Viber «Есть такая профессия — Родину защищать». Мобилизованные жители Балашихи рассказали о своих целях Мобилизованный офицер из Балашихи призвал всех защищать родных и близких

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Частичная мобилизация среди жителей Московской области продолжается. Около военкомата в городском округе Балашиха собрались мужчины разных возрастов. Некоторые пришли по повестке, другие готовятся к отправке в учебную часть. Есть среди них и добровольцы.

Житель микрорайона Северный в Балашихе срочную службу закончил в звании сержанта еще в 2002 году. О том, что такое боевые действия, знает не понаслышке — принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. В 41 год снова готов встать в строй без всякого страха.

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«Есть такая профессия — Родину защищать. Мы делаем то, что делали наши деды с 1941 по 1945 годы. У меня вообще все предки воевали, а мы идем защищать родных и близких нам людей», — поделился офицер.

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Проводить сержанта пришла любимая девушка. Родные не смогли из-за работы. Мужчина признался, что настрой у него по настоящему боевой.

«Я уже прошел все, поэтому мне не страшно. Это может, когда срочку проходишь, есть что-то, а когда уже все знаешь, тем более, когда командир отделения, такого страха уже нет», — подчеркнул он.

Молодой призывник тоже признался в наличие боевого духа, который помогает всем держатся бодро.

«Ребята настроены по боевому. Не падаем духом, держимся. Пока могу только за себя сказать, что это все зависит от каждого человека. Никого никто не принуждают, но все ребята едут. Очень много добровольцев, наплыв большой, все готовы», — признался он.

Оказался среди жителей Балашихи и доброволец. Мужчина признался, что не служил в армии и не имеет военной специальности. Но держаться в стороне не смог, поэтому написал заявление на добровольную службу в военкомате.

«Я, как гражданин, считают своим долгом пойти и защищать свою Родину. Страна в опасности. Против идет не Украина, а страны НАТО, Запад и Европа», — отметил он.

Доброволец подчеркнул, что очень надеется на то, что он сможет принести пользу вооруженным силам и будущим сослуживцам даже не имея армейского опыта.

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