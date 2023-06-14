Подмосковье 14 июня 2023, 15:15 «Защищают то, что важно». Губернатор Подмосковья поблагодарил участников СВО и волонтеров Губернатор Подмосковья поблагодарил участников СВО и их семьи

Читать 360tv в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил участников спецоперации, их семьи и волонтеров за помощь в непростое время. По его словам, неравнодушные граждане защищают все то, что важно для каждого русского человека.

«Каждый из вас в разное время, в разных ситуациях, кто-то волонтером, кто-то в центре поддержки, кто-то на приемах, на передовой в легендарных подразделениях или добровольческих дружинах защищают нашу страну», — заявил губернатор на конференции Подмосковного отделения Единой России.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».