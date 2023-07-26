Подмосковье 26 июля 2023, 17:13 Зарплаты сиделок и реабилитологов подняли в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Около шести тысяч социальных работников получили прибавку к зарплате в Подмосковье после индексации. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проиндексировали зарплаты соцработников. Он говорил об этом в своем обращении к жителям. Порядка шести тысяч специалистов в июле получили заработную плату в увеличенном размере. Мы сделали перерасчет с начала года и доплата пришла за семь месяцев», — рассказала Ирина Каклюгина.

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Изменения затронули сиделок, реабилитологов, психологов. В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что заработная плата поднялась в среднем на сумму от пяти до 8,5 тысячи рублей.

«Это действительно хорошая поддержка. Главное, что перерасчет сделали с начала года, как и говорил в своем обращении губернатор», — поделилась мнением сиделка из Доброго дома «Егорьевский» Татьяна Соколова.